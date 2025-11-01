Cartouche de Vu Du Droit N°51

Régis de Castelnau & Didier Maïsto

Retour à l’animation de la chaîne YouTube Vu Du Droit après le lancement du Substack (107 articles publiés en trois mois…) Voilà donc le numéro 51 des cartouches de VVD. Les émissions où on dit du mal de tout le monde. Celle-ci porte sur les délires invraisemblables du système politico-médiatique macronien. Et en particulier ceux des chefs d’état-major de l’armée française et de certains ministres, sans oublier bien sûr les faux experts sur les chaînes d’info. Petit détail, je me suis aperçu que lorsque que les extraits vidéo que nous avions choisis apparaissaient sur l’écran, Didier Maïsto qui anime donc cette émission avec moi disparaissait. On l’entendait toujours mais on ne le voyait plus. Si quelqu’un sait comment il faut faire (sur Zoom) un petit commentaire explicatif serait le bienvenu. Merci d’avance.

