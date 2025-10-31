Virer Macron ? Ce n’est pas aux moujiks de le faire

Régis de Castelnau Écrire un commentaire

Il se passe un petit phénomène rigolo dans la réinfosphère. Vous savez cette opinion publique bannie du système médiatique totalitaire macrono-oligarchique qui s’exprime sur ces horribles réseaux. Que comment que Macron il a réuni 200 experts pour nous démontrer qu’ils sont une menace pour la démocratie, parce qu’il y a trop de gens de moins de 40 ans qui les regardent et que ceux-là ils sont trop bêtes. Ils avalent toute la propagande de Poutine et il y en a même qui croient que Brigitte Macron, si ce n’est-elle, c’est donc son frère. C’est dire s’ils sont cons.

Revenons à la « dissidence » et à la réinfosphère.

SUITE SUR SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

Régis de Castelnau

Autres Articles Twitter Facebook

Laisser un commentaire