Grandeur et misère de « la Loi Gayssot » première partie

Vérité judiciaire et vérité historique ne font pas bon ménage



La mise en œuvre par l’Allemagne nazie de la « Solution finale de la question juive » a constitué de façon fort normale un événement unique. La mise en œuvre par des moyens industriels de la destruction d’une population identifiée comme une « race » par des critères absurdes est un événement inouï. Dans l’Histoire, l’Occident n’a jamais été en reste en matière de génocide, de massacre et d’extermination. Mais il a s’agit cette fois-ci de la mise en œuvre d’un massacre de masse sur la base de décisions parfaitement rationnelles prises par l’État d’un pays les plus avancés de la civilisation européenne. Accepté voire soutenu, par un peuple dont les historiens ont depuis désormais établi qu’il savait tout. La singularité de la Shoah ou Holocauste comme on le nomme aujourd’hui, saute aux yeux par rapport aux autres massacres dont la deuxième guerre mondiale déclenchée par l’Allemagne rejointe par le Japon a été le théâtre. Événement parmi d’autres au départ il est devenu l’élément central de l’historiographie du conflit. Il y a plusieurs raisons à cela, mais l’une d’entre elles est le mode de traitement du complexe de culpabilité européen, dont le soutien au projet sioniste d’installation d’un État juif en Palestine est l’aspect central. Qui se combine évidemment avec l’utilisation de « l’événement Shoah » comme d’un capital assurant le soutien à l’État d’Israël. La fuite en avant de celui-ci depuis le 7 octobre 2023 a probablement réduit ce capital à pas grand-chose. Mais c’est une autre question.

Dans les années 70 s’était développé un courant intellectuel aux intentions politiques assez évidentes de remise en cause de la réalité de la mise en œuvre de la « Solution finale ». Intentions politiques, aux visées antisémites évidentes qui visaient à l’atténuation de la responsabilité du nazisme et de ses soutiens dans la catastrophe. Démarche à la fois détestable et perverse qui trouva malheureusement des échos dans une partie de l’opinion publique. C’est dans ces circonstances que dans le but louable de lutter contre ce contre cette entreprise visant d’une certaine façon à « réhabiliter » le nazisme en édulcorant la portée de son antisémitisme, naquit le projet de criminaliser le révisionnisme historique visant à nier la réalité de la Shoah.

L’auteur de ces lignes, participa à l’élaboration politique et juridique du projet qui aboutit au vote par le Parlement français de la « Loi Gayssot », du nom de son rapporteur le président du groupe communiste à l’Assemblée nationale. C’est au départ une proposition de loi communiste visant à durcir la répression du racisme prévu par la précédente « Loi Pleven ». Les débats et en particulier en commission des lois amenèrent à y inscrire la répression pénale du négationnisme.

Quoiqu’au départ partisan militant de ce texte, nous avons changé d’avis. Première des lois mémorielles, elle n’a jamais fait reculer le négationnisme, au contraire, celui-ci ne s’étant jamais aussi bien porté. Elle a ensuite ouvert la boîte de pandore de la concurrence victimaire, qui porte lourdement atteinte à la liberté d’expression. Et enfin elle a soumis la recherche historique à une pression judiciaire absurde et délétère.

