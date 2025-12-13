Ary Abittan et le baiser de la mort

Pauvre Ary Abittan.

Vous aviez pris la foudre avec l’accusation majeure de notre temps. Tout s’est arrêté, vous avez dû vous mettre de côté, stopper tous les projets et attendre. Mis hors de cause, et même si les ignorants et les militants obtus refusent de l’admettre, vous êtes judiciairement innocent. Alors, obligé longtemps au silence, vous avez décidé d’essayer de reprendre votre trajectoire professionnelle interrompue. De surmonter cette épreuve que la vie vous avait imposée.

Mais comment avez-vous pu mettre cette reconstruction sous la protection de Brigitte Macron ? Improbable tromblon boomer déguisée en adolescente, stupidement affublée du grotesque qualificatif de « Première dame », elle est comme son mari, détestée des Français.

