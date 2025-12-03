Face aux procédures bâillon

Pourquoi suis-je poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de Paris ?

Après une instruction, je suis renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Paris. La première audience est prévue le 5 janvier prochain.

Il s’agit évidemment d’une « procédure bâillon » visant à me décourager de poursuivre le combat que je mène contre un système liberticide. Une parmi d’autres, des tentatives d’intimidation afin de faire taire une information libre et offensive.

J’ai été interrogé sur les enjeux de cette procédure, sur les risques encourus et sur la nécessité d’organiser la défense.

Comprendre les enjeux avec cette vidéo :

