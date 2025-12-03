Face aux procédures bâillon

Pourquoi suis-je poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de Paris ?
Après une instruction, je suis renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Paris. La première audience est prévue le 5 janvier prochain.
Il s’agit évidemment d’une « procédure bâillon » visant à me décourager de poursuivre le combat que je mène contre un système liberticide. Une parmi d’autres, des tentatives d’intimidation afin de faire taire une information libre et offensive.
J’ai été interrogé sur les enjeux de cette procédure, sur les risques encourus et sur la nécessité d’organiser la défense.
Comprendre les enjeux avec cette vidéo :
4 Commentaires
C’est quand la liberté est menacée que l’on sait que nous arrivons au dernier acte.
Je vous apporte mon soutien cher Maître… Puissent vos amis gauchistes prendre conscience que ce sont eux qui ont lancé cette « persécution judiciaire » contre la liberté d’expression depuis 50 ans… Au lieu de se battre sur le terrain de la confrontation d’idées, une bonne partie de la gauche a préféré la chasse-à-l’homme, la culture du bannissement public et les procédures-bâillon… A force de s’en prendre au « droit bourgeois », on finit par s’en prendre au droit tout court… Bon courage à vous. Je continuerai à vous lire avec fidélité. Vive la liberté, morbleu !