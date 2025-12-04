Mais que se passe-t-il donc ? Ça pète de tous les côtés. Après Mogherini sa prédécesseure au poste de commissaire aux affaires étrangères, on dirait bien que c’est le tour de Kallas de passer au tourniquet. Yermak, le pote du colonel soja et de BHL, a sauté à cause de 100 petits millions de dollars qui se baladent. Umerov s’est barré et refuse de revenir en Ukraine, l’oligarque financier de Zelinsky est en fuite en Israël (avec le pognon ?). Et l’on commence à parler de 50 milliards de dollars (!!!) détournés par la petite bande. Larry Johnson, ancien agent de la CIA et qui y a toujours ses entrées, parlait il y a quelques jours d’une enquête sur ces détournements avec l’Estonie en plaque tournante et implication de l’excitée de Tallinn.

Dont le service à Bruxelles (SEAE) vient de subir une perquisition de derrière les fagots.

SUITE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…