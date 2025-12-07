La paix en Ukraine en mode « Jour de la marmotte »

Donald Trump nous l’avait promis avant l’intronisation de son deuxième mandat, « je vais arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures ».

Eh bien cet engagement de campagne est respecté.

Avec cette particularité, que ces 24 heures sont coincées dans une boucle temporelle. Tout se déroule parfaitement bien, ses émissaires, les Rubio, Kellogg, Witkoff, et autres se trimbalent aux quatre coins de l’Europe, du Moyen-Orient, et surtout pour Witkoff à Moscou taper la discute avec Vladimir Vladimirovitch entre deux visites de la capitale russe. Les Européens se font piétiner en glapissant avant de se coucher. Zelinsky traité de corrompu se fait rabrouer et menacer d’être foutu à la porte, voire envoyé en prison. À la fin de la journée, tout le monde rentre chez soi sans que ça ait bougé d’un millimètre.

