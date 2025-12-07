La paix en Ukraine en mode « Jour de la marmotte »

Régis de Castelnau 4 Commentaires

Donald Trump nous l’avait promis avant l’intronisation de son deuxième mandat, « je vais arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures ».

Eh bien cet engagement de campagne est respecté.

Avec cette particularité, que ces 24 heures sont coincées dans une boucle temporelle. Tout se déroule parfaitement bien, ses émissaires, les Rubio, Kellogg, Witkoff, et autres se trimbalent aux quatre coins de l’Europe, du Moyen-Orient, et surtout pour Witkoff à Moscou taper la discute avec Vladimir Vladimirovitch entre deux visites de la capitale russe. Les Européens se font piétiner en glapissant avant de se coucher. Zelinsky traité de corrompu se fait rabrouer et menacer d’être foutu à la porte, voire envoyé en prison. À la fin de la journée, tout le monde rentre chez soi sans que ça ait bougé d’un millimètre. 

SUITE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

Régis de Castelnau

Autres Articles Twitter Facebook

4 Commentaires

  1. E. Macron a un comportement belliciste contre la Russie.

    Boris Vian est mort en 1959.
    Il était jeune (1) : il avait 39 ans.
    Il est donc mort 18 ans avant la naissance d’E. Macron.
    Pourtant, il avait écrit une lettre à notre actuel président. La voici :

    Monsieur le Président
    Je vous fais une lettre
    Que vous lirez peut-être
    Si vous avez le temps
    Je viens de recevoir
    Mes papiers militaires
    Pour partir à la guerre
    Avant mercredi soir

    Monsieur le Président
    Je ne veux pas la faire
    Je ne suis pas sur terre
    Pour tuer des pauvres gens
    C’est pas pour vous fâcher
    Il faut que je vous dise
    Ma décision est prise
    Je m’en vais déserter

    Depuis que je suis né
    J’ai vu mourir mon père
    J’ai vu partir mes frères
    Et pleurer mes enfants
    Ma mère a tant souffert
    Qu’elle est dedans sa tombe
    Et se moque des bombes
    Et se moque des vers

    Quand j’étais prisonnier
    On m’a volé ma femme
    On m’a volé mon âme
    Et tout mon cher passé
    Demain de bon matin
    Je fermerai ma porte
    Au nez des années mortes
    J’irai sur les chemins

    Je mendierai ma vie
    Sur les routes de France
    De Bretagne en Provence
    Et je dirai aux gens
    Refusez d’obéir
    Refusez de la faire
    N’allez pas à la guerre
    Refusez de partir

    S’il faut donner son sang
    Allez donner le vôtre
    Vous êtes bon apôtre
    Monsieur le Président
    Si vous me poursuivez
    Prévenez vos gendarmes
    Que je n’aurai pas d’armes
    Et qu’ils pourront tirer

    https://www.youtube.com/watch?v=gjndTXyk3mw

    (1) Je n’étais pas encore adolescent en 1959, je ne connaissais pas le nom de Boris Vian. Mais je sais qu’un autre jeune était mort la même année : Gérard Philipe. Avec mes parents, on avait vu certains films où il jouait. De plus, il était proche du PCF.

    • Boris Vian était aussi un spécialiste de l’I.A.
      Dans son bouquin « Cantilènes en gelée » (1949) aprés avoir étudié la machine de Turing:
      Début
      -Socrate est mortel
      -Le chat est mortel
      => Donc Socrate est un chat.
      End
      Peut etre programmé en Python…

  2. Je conseille pour Noël d’offrir à vos enfants et neveux ces films qui représentent au mieux la situation décrite par Régis de Castelnau:
    -Le Dictateur de Charlie Chaplin
    -La Grande Vadrouille
    -Papy fait de la résistance
    Les films des Monty Python…Etc
    …Merci Régis, Super Résistant!

    Si vous avez d’autres films, n’hésitez pas…

  3. Pingback: La paix en Ukraine en mode « Jour de la marmotte » - Palestine Solidarité

Laisser un commentaire