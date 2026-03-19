Contre l’Empire romain devenu fou, l’Iran a relevé le défi

Nous avions indiqué dans un précédent article que face au traitement que subissait Israël après le déclenchement de la guerre d’agression contre l’Iran pouvait susciter une certaine « joie mauvaise » (schadenfreude).
Un petit tour du monde sur Internet permet de constater que cette joie mauvaise s’est étendue à toute la planète. À preuve, l’incroyable succès d’une chanson datée d’ailleurs de la guerre des 12 jours de juin 2025. Intitulée « boom boom Tel-Aviv » elle est accompagnée d’images des bombardements que subit la capitale d’Israël. Les paroles renvoient évidemment à ce que ce dernier a fait subir aux palestiniens à Gaza. Et présentent les bombardements comme un juste retour des choses. Utilisée, arrangée, modifiée et traduite dans toutes les langues, elle fait l’objet d’une diffusion colossale de l’ordre de plusieurs dizaines de millions de vues.
Ce phénomène raconte au fond une histoire, qui si elle peut apparaître étonnante, n’en est pas moins très simple.
3 Commentaires
Gaza est complétement explosé
2 millions de palestiniens qui ont disparut.
Dans qu elle sens
Ils ont disparut.
Je ne m’étonne de rien du tout. De voir bombarder le Guide de l’Iran, puis détruire un école de fille: C’est déjà effrayant si on est iranien…Et même si cela se passait en France…Imaginez!
La réaction de l’Iran est normale. Cette fois-ci; ils ont la haine. Ca dépasse les limites humainement acceptables. Comme Staline face à Hitler. Ils n’arrêteront pas. Ils détruirons toutes les bases américaines. Puis ils frappent l’entité sioniste. Les villes.
Ils ont frappé des personnalités. Probablement Netanyaou, et son frère. Ainsi que d’autres salopards…Il vont faire subir Gaza aux juifs israéliens.
Il ne s’agit pas de joie mauvaise. Il s’agit de la satisfaction de voir faire leur devoir d’hommes les iraniens détruisant ces salopards. Toute l’humanité est d’accord.
Sauf à la Maison Blanche et à Tel Aviv…Ou Satan s’est réfugié…
Vade retro…Comme on disait en latin.
Je pense qu’au point de vue historique, ils sont foutus.
Bien plus que ne le fut l’URSS. Bien pire!
Alors en Europe? Pitié! On les savait les créatures du satan américain…Mais quand même, ils ne viennent pas à Ormuz…La lâcheté a parfois du bon.
Parceque l’OTAN ne vaut pas tripette. Et qu’il faut garder la fiction pour que ces crevures survivent politiquement.
Poutine va continuer tranquillement a dératiser (dénazifier) l’Ukraine.
Les créatures veulent la guerre contre la Russie dans 4 ans.
Avec quoi, pov’cons? Avec du mensonge, c’est leur survie.
Il suffit de comparer nos généraux avec ceux de l’Iran…
Pour le coup, on est mort de rire!
Et je ne parle même pas de la comparaison avec les généraux russes!!!
Comme pour Macron, Trump devrait etre destitué, mais les pourris epsteiniens sont la, dans les parlements. Non! Ils veulent garder ces salopards…Car sinon, hé bien, ce sont eux qui passeront ensuite à la casserole.
Douze balles dans la peau.
Les historiens debattent pour savoir si l’empire US est plus proche de l’empire athenien ou de l’empire romain.
Je postule que la ressemblance avec Athenes s’impose, particulierement dans le dernier episode qui nous rappelle la chute d’Athenes à la suite de l’aventure sicilienne !