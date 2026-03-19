Contre l’Empire romain devenu fou, l’Iran a relevé le défi

Nous avions indiqué dans un précédent article que face au traitement que subissait Israël après le déclenchement de la guerre d’agression contre l’Iran pouvait susciter une certaine « joie mauvaise » (schadenfreude).

Un petit tour du monde sur Internet permet de constater que cette joie mauvaise s’est étendue à toute la planète. À preuve, l’incroyable succès d’une chanson datée d’ailleurs de la guerre des 12 jours de juin 2025. Intitulée « boom boom Tel-Aviv » elle est accompagnée d’images des bombardements que subit la capitale d’Israël. Les paroles renvoient évidemment à ce que ce dernier a fait subir aux palestiniens à Gaza. Et présentent les bombardements comme un juste retour des choses. Utilisée, arrangée, modifiée et traduite dans toutes les langues, elle fait l’objet d’une diffusion colossale de l’ordre de plusieurs dizaines de millions de vues.

Ce phénomène raconte au fond une histoire, qui si elle peut apparaître étonnante, n’en est pas moins très simple.

SUITE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…