Ripostes iraniennes contre Israël, difficile d’éviter la « schadenfreude »

Attention à la schadenfreude, c’est-à-dire ce sentiment de joie mauvaise lorsque l’on voit le karma s’abattre sur les abjects qu’il a fallu supporter maintenant deux ans et demi.
Après la sidération provoquée par l’opération militaire terroriste du Hamas, il y eut d’abord le basculement immédiat d’Israël dans la barbarie. Les discours invraisemblables qualifiant les Palestiniens dans leur ensemble « d’animaux humains » à exterminer, la violence meurtrière totale qui s’est abattue sur eux. Et pendant de longs mois le massacre systématique, assumé et même revendiqué des habitants de Gaza en commençant par les enfants. Le tout documenté en temps réel. Il y eut ensuite l’évidence d’un projet génocidaire, à base de destruction massive du cadre de vie des populations palestiniennes parquées dans le ghetto de Gaza, de bombardements indiscriminés, de meurtres, de tortures, et de privation de soins. Accompagnés d’une épuration ethnique étendue à la Cisjordanie. Tous éléments qui caractérisent le génocide au sens de l’interprétation de la Convention de 1948. Évidences niées, malgré le consensus massif, par les génocidaires et leurs complices. Mais à cet insupportable spectacle quotidien il fallut ajouter la propagande déferlant dans les pays européens. Toute critique, toute dénonciation de ces horreurs étant immédiatement qualifiée « d’antisémite » quand elle n’était pas poursuivie judiciairement comme la justice française, éperonnée par Dupond-Moretti a donné le triste exemple. Il fallut également concernant notre pays, assister consterné à la soumission au narratif israélien de tout le système médiatico-politique à l’exception de LFI. Et que dire de l’humiliation ressentie devant l’avilissement du Premier ministre de la France venant prendre ses ordres au dîner d’une association communautaire jouant le rôle d’une ambassade israélienne bis.
Alors, lorsque l’on voit des images des conséquences des ripostes iraniennes (oui oui, ripostes à une agression illégale) qui arrivent à contourner la féroce censure israélienne, lorsque l’on entend les témoignages sur place de gens qui ont massivement soutenu le massacre de Gaza et qui se plaignent des bombardements et de leur vie dans des bunkers, comment ne pas penser immédiatement une chose toute simple : « c’est une punition tellement méritée ».
7 Commentaires
Maître, sans avoir à employer ce terme allemand de Schadenfreunde, il n’y a qu’à se rappeler que : « Qui sème le vent, récolte la tempête »
Terme allemand ou non RdC préfère l’islamogauchisme à la réalité tout simplement, il se réjoit des malheurs causés par les islamogauchistes plutôt que la démocratie! En tant que « vieux » communiste on ne se refait pas tous les jours; les Israéliens ne sont-t-ils pas génocidaires comme les mollahs iraniens?
Monsieur Charles Heyd,
l’homme qui cultive l’art de ne penser à rien et de l’écrire ! Qui parle aussi pour ne rien dire, juste pour écouter avec ravissement le bruit du vent passant dans son crâne désespérément vide. Bref un homme du système.
Ah oui, les chiites d’Iran sont islamo-gauchistes, comme les politiciens élus par nos sunnites français, et ils commettent tellement de génocides que ce n’est pas pour ça qu’Israël les attaque.
La qualité des posts des bots israéliens et des trolls revanchards de la droite sioniste est vraiment minable. C’est sans doute cela le nec plus ultra de la civilisation judéo-chrétienne.
Sans valider les énormités des bots de la communauté lumineuse, est un fait que khomeini, par exemple, avait une grille de lecture Marxiste. D’une manière plus générale, les Mollahs connaissent très bien la culture occidentale et beaucoup ont étudié les Lumières dans les universités. Contrairement à sa reductio ad islamica ambiante, le niveau d’étude est très élevé en Iran.
« Qui sèmes le vent, récolte la tempête »
Les hommes qui s’invente des histoires.
A Gaza la nappe phréatique est polluer pour des siècles.
Et dans le golfe persique sous l’eau s’est un désastre planétaire au vu des
frayères.
L homme est stérile ; un désastre absolu de selon leur langage .
Tout s’est gens qui nous explique leur pensé , faut les tuer à la forme de st michel.
Le SATANISME et l’inversion wook, pedo ect…
Adam était le LIEU TENANT de la diversité sur terre .
Comment ça, joie mauvaise?
Alors, car enfin l’ennemi est mort, il faut en plus continuer a être triste?