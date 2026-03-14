Au moment du déclenchement du coup d’état néonazi du Maïdan à Kiev, on leur avait dit :

« ne faites pas ça ».

Les Russes n’accepteront pas de voir ainsi l’Ukraine devenir un bastion militaire occidental, Sébastopol transformée en base américaine, et des armes nucléaires installées à trois minutes de Moscou et de Saint-Pétersbourg.

Ils n’ont pas écouté. Les Russes ont reçu le message. Ils ont récupéré la Crimée, encaissé les sanctions, et se sont préparés à l’affrontement.

Après on a vu que les occidentaux trahissaient leur parole, en n’imposant pas à l’Ukraine le respect des accords de Minsk qu’ils avaient pourtant garantis.

On leur a dit ne faites pas ça.

Ils n’ont pas écouté, et ont poussé les dirigeants néonazis installés par le coup d’État à poursuivre une guerre civile meurtrière contre les populations russophones.

Quand les Russes ont transmis un mémorandum écrit pour négocier la mise en place d’un système de sécurité collective en Europe, les États-Unis et l’OTAN l’ont traitée par le mépris et n’y ont même pas répondu.

On leur a dit ne faites pas ça.

Ils n’ont pas écouté, ont soutenu la préparation de l’offensive de Zelensky contre son propre peuple dans le Donbass et ont été tout surpris de l’intervention russe du 24 février 2022.

Quand ukrainiens et Russes se sont mis d’accord en mars 2022 pour mettre fin immédiatement conflit avec le traité d’Istanbul, les USA et l’OTAN ont payé Boris Johnson 1 million de dollars pour aller convaincre les Ukrainiens de ne pas signer et de ne pas mettre fin au conflit. Les sommes qui ont été versées à Zelensky pour cela ont dû être sévèrement plus élevées.

On leur a dit ne faites pas ça.

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