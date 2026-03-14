« On leur avait dit ne faites pas ça ! Ils n’ont pas écouté… »

Au moment du déclenchement du coup d’état néonazi du Maïdan à Kiev, on leur avait dit :
« ne faites pas ça ».
Les Russes n’accepteront pas de voir ainsi l’Ukraine devenir un bastion militaire occidental, Sébastopol transformée en base américaine, et des armes nucléaires installées à trois minutes de Moscou et de Saint-Pétersbourg.
Ils n’ont pas écouté. Les Russes ont reçu le message. Ils ont récupéré la Crimée, encaissé les sanctions, et se sont préparés à l’affrontement.
Après on a vu que les occidentaux trahissaient leur parole, en n’imposant pas à l’Ukraine le respect des accords de Minsk qu’ils avaient pourtant garantis.
On leur a dit ne faites pas ça.
Ils n’ont pas écouté, et ont poussé les dirigeants néonazis installés par le coup d’État à poursuivre une guerre civile meurtrière contre les populations russophones.
Quand les Russes ont transmis un mémorandum écrit pour négocier la mise en place d’un système de sécurité collective en Europe, les États-Unis et l’OTAN l’ont traitée par le mépris et n’y ont même pas répondu.
On leur a dit ne faites pas ça.
Ils n’ont pas écouté, ont soutenu la préparation de l’offensive de Zelensky contre son propre peuple dans le Donbass et ont été tout surpris de l’intervention russe du 24 février 2022.
Quand ukrainiens et Russes se sont mis d’accord en mars 2022 pour mettre fin immédiatement conflit avec le traité d’Istanbul, les USA et l’OTAN ont payé Boris Johnson 1 million de dollars pour aller convaincre les Ukrainiens de ne pas signer et de ne pas mettre fin au conflit. Les sommes qui ont été versées à Zelensky pour cela ont dû être sévèrement plus élevées.
On leur a dit ne faites pas ça.
5 Commentaires
Bonjour maître,
Certains de nos hommes d’état me rappellent l’enfant à qui ont dit de ne pas faire et qui le fait quand même, pour différentes raisons; à croire effectivement que ces dirigeants manquent totalement de maturité. Dans le cas de l’Iran , ce n’est pas tant l’absence de rationalité qui choque, car il ya une rationalité ou des rationalités qui se défendent ou pas: mettre à bas le régime, offrir au peuple la liberté, empêcher le développement ultime du nucléaire, détruire les stocks de missiles balistiques mais il n’y a pas de plan rigoureux et, surtout une absence totale de vision des conséquences mondiales.
L’essentiel de la « culture » Wasp est consacré à la fabrication de pretextes plus ou moins elaborés et credibles.
Effectivement si le monde ne sera plus comme avant, cela ne devrait être au contraire que positif. Car les forces du chaos vont finir pas s’épuiser.
Et il n’y a pas de chaos en Russie ni en Chine. Au contraire leur action est stabilisatrice. Même l’Iran participe à la stabilisation du Moyen-Orient. Ca lui coute trés cher, plus qu’à la Russie en Ukraine.
Donc je ne suis pas d’accord: Les USA ont installé leurs forces de domination, donc du chaos depuis 35 ans, après la chute de l’URSS.
L’époque du chaos est entrain de se terminer par la détermination de la Russie, de l’Iran et de la Chine. Mais les USA n’ont pas encore dit leur dernier mot pour continuer le chaos, existentiel pour leur hégémon, mais en fait pas pour les USA en particulier. Trump a menti, il ne s’agissait pas de consolider les USA, mais l’hégémon.
On s’est vachement fait avoir! Nous qui jouions au petit malin…
Donc restez modeste, les réinformateurs…
Si c’est l’Apocalypse, ou l’Armagedon pour Israel; hé bien ça n’interesse pas le reste du monde. Tant pis pour eux, c’est le destin des cons qui osent tout.
Nota bene: La menace nucléaire de l’entité sioniste, ne peut se faire qu’avec l’aide des américains. Plus d’aérodromes, leurs sites nucléaires bombardés. Ou sont leurs missiles balistiques?
En plus si les russes ont refilé leurs S500 aux iraniens, avec bien sur les militaires russes aux commandes…C’est foutu pour leurs bombinettes…
Ensuite les iraniens se vengeront, et l’entité sioniste ressemblera à Gaza…Avec plus de morts…Ce serait un carnage, un nouvel holocauste.
Et les USA ne feront rien, car ils n’en ont plus les moyens.
Les armes russes sont invincibles.
Les USA ont tout intérêt à capituler, sinon ils seraient au bord de leur propre annihilation définitive. Trump doit etre viré. Vance le remplacera et proposera une armistice sérieuse à l’Iran.
A continuer de jouer aux cons, ils vont tomber dans un piège mortel.
Bonjour Barbarov,
Il se pourrait bien que vous ayez raison dans vos deux commentaires. Qui vivra , verra!!!