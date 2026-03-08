Occident contre reste du monde : attention aux soubresauts de la bête.

L’Occident qui se voyait aux commandes pour 1 000 ans les après la chute de l’URSS, a amorcé son déclin depuis déjà un moment. Il n’a désormais plus les moyens économiques culturels et militaires d’imposer son hégémonie et les choses vont vraiment très vite. Il va devoir historiquement passer la main, à charge pour les pays qui le composent de le comprendre, et de travailler à trouver leur place, dans le Nouveau Monde qui se met en place. Pour ce qui concerne la France, la présence à sa tête d’un narcisse à la fois ridicule et incapable ne constitue pas un atout. Jusqu’à 2022, nous avions affaire à un Occident malade, mais inconscient de son état. À la défaite en Ukraine, va succéder une défaite au Moyen-Orient. Celle-ci risque de montrer au monde à quel point désormais le roi est nu. En mode animal blessé, sur une planète nucléarisée, les soubresauts de la bête seront particulièrement dangereux.

