France 2026, en attendant le coup d’État pour 2027, petites chroniques de l’effondrement

Emmanuel Bonne avec ses petits bras musclés veut faire peur aux moujiks

Quand une sombre nullité, payée avec nos impôts se met en scène et ne réussit qu’à se ridiculiser et notre pays avec lui. Emmanuel Bonne « conseiller » diplomatique de Macron convoque les journalistes pour se faire filmer en train de téléphoner au Kremlin. Évidemment, les moujiks qui ont quand même autre chose à foutre que de perdre du temps à parler avec cet engin ne répondent pas. Depuis quatre ans, la « diplomatie » du kéké de l’Élysée est le modèle de tout ce qu’il ne faut pas faire pour perdre toute crédibilité. Les chancelleries du monde entier le savent, et plus personne ne nous prend au sérieux. En plus maintenant, avec Jean-Noël Barrot le ministère est dirigé par une espèce d’halluciné qui dit en permanence absolument n’importe quoi. Et s’en va toute honte bue mentir devant la représentation nationale.

