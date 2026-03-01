Ukraine, les élites occidentales entre blessure narcissique et blocage intellectuel

La terre est évidemment ronde, mais le monde est devenu plat. C’est-à-dire que quel que soit l’endroit où l’on se trouve, et malgré le décalage horaire, on peut voir tout ce qui se passe ailleurs en temps réel.

Actuellement en voyage au Vietnam, c’est de là que j’ai eu des échos du « 4e anniversaire » du déclenchement de l’opération militaire russe en Ukraine. Qu’elle qualifie du terme bizarre « d’Opération Militaire Spéciale » (OMS) qu’il faut utiliser avec précaution parce que sinon, on a vite fait de se retrouver dans la même situation que ce pauvre Jacques Baud pour avoir simplement essayé d’expliquer et d’illustrer la réalité. Si l’on veut être autorisé à aller acheter à manger au supermarché du coin, il vaut mieux utiliser l’expression occidentale consacrée « d’invasion à grande échelle non provoquée », c’est plus sûr. C’est que dans l’Union Européenne, et en particulier dans la coalition des chihuahuas, on ne rigole pas avec la réalité. Ce sont eux qui la créent et gare à ceux qui prétendent que les soldats russes combattent avec autre chose que des pelles, et que leurs missiles hypersoniques ne sont pas autre chose que des machines à laver volantes.

La façon dont les autorités européennes ont « commémoré » ce quatrième anniversaire a été une nouvelle fois la démonstration du double blocage mental auquel elles sont confrontées. Face à ce théâtre d’opérations qui est celui d’un affrontement plus large opposant un Occident malade et en déclin accéléré à un « Sud global » fermement décidé à se débarrasser de l’emprise séculaire, brutale et souvent mortifère de l’Hégémon.

Normalement, dès lors qu’on analyse la situation avec un minimum de rationalité, force est de constater que la guerre d’Ukraine, qui oppose l’ensemble de cet Occident à la Russie, est perdue. Il n’est pas niable que le conflit sur le territoire ukrainien a commencé en 2014 avec le coup d’État organisé par les États-Unis pour poursuivre leur entreprise de démantèlement de la Russie. Mais la partie militaire proprement dite, opposant les forces armées de deux pays distincts, a bien débuté le 24 février 2022. Par une première phase qui n’était qu’une simple opération limitée, ayant d’ailleurs porté ses fruits puisque Russie et Ukraine avaient élaboré un compromis (traité d’Istanbul) qui aurait dû mettre fin à l’affrontement. Peine perdue, les occidentaux par l’intermédiaire du très corrompu Boris Johnson sont intervenus pour forcer les Ukrainiens à poursuivre la guerre. Et celle-ci désormais, même si les opérations militaires ont été déclenchées par les Russes, est bien sous cette forme le fruit d’une décision occidentale. Avec les mêmes objectifs que précédemment : battre une Russie militairement faible sur le terrain, la mettre à genoux sur le plan économique, installer une direction à sa botte à Moscou en chassant Vladimir Poutine. Et reprendre le pillage de cette caverne d’Ali Baba de matières premières.

Un blocage intellectuel ?

SUITE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…