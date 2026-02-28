Diabolisation de Mélenchon, des nouvelles de l’hôpital psychiatrique français.

L’ambassadeur d’Israël en France No2 donne le top départ d’une nouvelle campagne.
Après avoir donné ses ordres au premier ministre de la France à l’occasion du dîner du CRIF, voilà qu’il décrète la façon dont il faut prononcer la langue française. À l’américaine ! Non mais ! Et si vous pointez la manip qu’il y a derrière cette histoire de prononciation, vous êtes naturellement antisémite. Et tous les préposés d’obéir au coup de sifflet bref et de se précipiter pour poursuivre le travail de diabolisation de Mélenchon. Non parce qu’il serait antisémite, de cela ils s’en foutent, ils savent que c’est une accusation bidon. Mais le principal reproche est bien évidemment que lui et son mouvement commettent le sacrilège d’oser critiquer l’État d’Israël. Sachant que ça ne va pas durer, car grâce à Lecornu, au RN, et à François Hollande, la loi Yadan va y mettre bon ordre. Parce que la manip en question, est celle qui a consisté au premier jour de la publication des documents Epstein à dédouaner la responsabilité du Mossad israélien pour évidemment accuser (sans rire) les Russes d’un complot visant à affaiblir l’Occident. Diversion grotesque qu’entend moquer Mélenchon. Et à l’évidence, cette histoire de prononciation soudain sortie du chapeau, était destinée à construire l’ambiance. Manip grosse comme une baraque à frites, mais que toute la presse mainstream a relayé comme un seul homme. Cela n’empêche pas l’ambassadeur No2 de dire n’importe quoi. La terminaison en stein, n’est ni française ni américaine, à l’origine, elle est de langue allemande. Et se prononce « staïne ». Et en France c’est depuis toujours qu’on l’utilise de cette façon-là. D’Einstein à Lichtenstein, on ne va pas faire la liste de tout ces noms, elle serait trop longue. Jusqu’à Frankenstein dont on peut voir actuellement la version cinématographique de del Toro (je viens de la voir, pas mal). Cela n’empêche pas tous les petits valets obéissants de se précipiter pour affubler Mélenchon du combo qui tue : antisémite et pro-russe. Ben oui, se foutre de la gueule de la grossière diversion de la fable du complot russe, c’est d’abord antisémite et naturellement être un valet de Poutine. Plus minable tu meurs.
Va comprendre pourquoi, mais en lisant la prose du patron du Crif, je pensais à la citation attribuée à de Gaulle, répondant à une demande d’audience du président de l’association de l’époque : « si vous voulez me parler des Français juifs, je suis à votre disposition. Si vous voulez me parler d’Israël, désolé mais j’ai un ambassadeur sur place pour cela ».
«Les chiens jappent et la caravane passe», ainsi va-t’il des journalistes des merdias mainstream des milliardaires qui aboient et mordent quiconque critiquent leurs maîtres impérialistes/sionistes, depuis les oligarques U$, aux va$$aux européens jusqu’aux génocidaires sionistes israéliens déployés pour «voler, piller et brigander» (Lénine) les ressources gazières et le sol palestinien.
Ils sont si méprisés du «populo» qu’ils sont tous sous perfusion étatique afin de poursuivre leur entreprise de propagande goebelienne démentielle.
Leurs mentors à la Hollande, le fossoyeur macroniste du Parti (national) «socialiste» français et autres espions du Mo$$@d, déguisés en ambassadeur du «Grand Israël» biblique, en agents du CRIF ou autres ONG bidons subventionnés par Soros et cie.
OSONS LUTTER,OSONS VAINCRE ces ordures et qu’ils l’adoptent leur loi fasciste sioniste «antisémite» que le «populo» la défie et fasse sa révolution.
Mélenchon s’est placé tout seul dans la mouise avec ses allusions antisémites à deux sous… qu’il y reste… son programme de guerre civile contre les « Français de souche » est de toutes façons fondamentalement stérile et débile… Il plaît aux gauchistes car il fait de la logomachie provocatrice, éveillant en mode nostalgique les grands archétypes du passé et certains réflexes identitaires inavouables. Mais, sur le fond matérialiste, Mélenchon a totalement échoué à mobiliser un « bloc historique » (Gramsci) révolutionnaire. C’est même tout le contraire : il mobilise, sur des thématiques identitaires, des clientèles de la social-démocratie urbaine en déroute (bobos, immigrés post-coloniaux) « contre le prolétariat lepéniste ». Je ne sais pas s’il est possible de faire plus absurde. Il fait exactement le contraire de ce qu’il faudrait faire. Le « barrage » de 2024 a donné une importance artificielle à Mélenchon. Sans « barrage », Mélenchon n’a aucune chance d’être élu en 2027. Or, qu’est-ce-que le « barrage » sinon une formation historique contre-révolutionnaire ? Je laisse donc le gauchisme identitaire se perdre dans les sables mouvants du mélenchonisme nauséabond et je me tiens avec mon peuple et ma classe dans l’attente de perspectives politiques adultes.
Encore et toujours la même ritournelle contre le seul type politiquement sensé capable de défendre le peuple palestinien et de se payer la tête des merdeux du fric …
Merdeux qui osent la ramener au nom de … au nom de … Ah oui, au nom d’eux-mêmes exclusivement eux-mêmes, applaudis, repris et amplifiés par les lèche-bottes pimpants
en mal de notoriété et de mérangeoises mais surtout de preuves de soumission.
Et vous, « Sociologie du Barrage Républicain » (Pfff, quel alias prétentieux !) vous êtes dans le lot.
un type sens qui a échoué lamentablement dans son objectif de ravir l’électorat populaire et productif au RN… donc, moi je dirais plutôt un gros tocard qui masque son échec derrière des rodomontades nauséabondes et plates, propres à plaire à un certain gauchisme urbain. Comment espère-t-il se faire élire contre le RN ? Sinon en mobilisant ce « barrage républicain » et la sociologie qui va avec ? Ces puissances du fric, comme son ami Michel-Edouard Leclerc https://www.youtube.com/shorts/ku4lbsoH-Xg
Donc si je prononce Epstaïne comme Einstaïne, c’est une allusion antisémite?
C’est pas vous qui écrivez les scénarios des Monthy Python?
Avec l’ineffable Yoyonatan…On dit Yosef Staline, ou Yosef Stalaïn? Dés fois?
Vladimir Putaïne, Ya! Ya! Mine General!
Apparemment il a trouvé son public… un peu comme Dieudonné… A part cela, ce n’est pas la peine de nous prendre pour des demeurés. Ce jour-là comme tant d’autres fois, Mélenchon a fait une campagne antisémite. Ce type est un gros raciste qui cache ses turpitudes derrière un tiersmondisme d’opérette. Mais la politique c’est un peu plus sérieux… pendant qu’il fait du music-hall pour séduire le gauchisme urbain bourgeois, Marine Le Pen est en train de réussir exactement ce qu’il a échoué en réunissant massivement le peuple productif.
Vous reprenez tous les poncifs entendus à droite et à droite, dans toutes les officines gluantes de la macronie mâtinée de socialisme haineux et poussés avec entrain par cette extrême-droite « new age » dépourvue de colonne vertébrale ou cérébrale _au choix_ mais c’est plutôt les deux qui manquent.
Les mêmes mots les mêmes expressions et les mêmes conclusions … Et surtout, cette aptitude à ne jamais vouloir ni comprendre ni voir ce qui se profile !
La mienne de conclusion vous concernant, c’est que vous êtes un sinistre con.
Sinistre mais divertissant.
